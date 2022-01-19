Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество19 января 2022 10:50

Экономист Кульбака заявил, что полная остановка оборота криптовалюты невозможна

Специалист отметил, что главная цель регуляторов - не запретить криптовалюту в принципе, а увеличить издержки ее использования, повысить риски
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Экономист Кульбака заявил, что полная остановка оборота криптовалюты невозможна

Экономист Кульбака заявил, что полная остановка оборота криптовалюты невозможна

Фото: Иван МАКЕЕВ

Экономист Николай Кульбака заявил, что полная остановка оборота криптовалюты невозможна, поскольку она крайне востребована в операциях, связанных с нелегальным бизнесом.

"Почти все страны сейчас пытаются контролировать рынок криптовалюты, ничего удивительного в этом нет и для России. Тем не менее говорить о том, что удастся полностью его закрыть, очень сложно. Но государство будет пытаться поставить хоть какой-то контроль и барьеры", - пояснил он в беседе с изданием Lenta.ru

Специалист отметил, что главная цель регуляторов - не запретить криптовалюту в принципе, а увеличить издержки ее использования, повысить риски.

При этом в МВД сообщили о замедлении в России темпов роста числа киберпреступлений.

"По итогам 2021 года их количество выросло незначительно — на 1,4%", - цитируют "Известия" официального представителя ведомства Ирину Волк.

Ранее стало известно, что капитализация крипторынка превысила 3 трлн долларов. Многие альткоины значительно подорожали. Цена токена CEEK VR выросла на 32 550%. В ноябре криптовалюта достигала максимальной цены в 1,19 доллара, сообщает ФАН.