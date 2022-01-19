Экономист Кульбака заявил, что полная остановка оборота криптовалюты невозможна Фото: Иван МАКЕЕВ

Экономист Николай Кульбака заявил, что полная остановка оборота криптовалюты невозможна, поскольку она крайне востребована в операциях, связанных с нелегальным бизнесом.

"Почти все страны сейчас пытаются контролировать рынок криптовалюты, ничего удивительного в этом нет и для России. Тем не менее говорить о том, что удастся полностью его закрыть, очень сложно. Но государство будет пытаться поставить хоть какой-то контроль и барьеры", - пояснил он в беседе с изданием Lenta.ru

Специалист отметил, что главная цель регуляторов - не запретить криптовалюту в принципе, а увеличить издержки ее использования, повысить риски.

При этом в МВД сообщили о замедлении в России темпов роста числа киберпреступлений.

"По итогам 2021 года их количество выросло незначительно — на 1,4%", - цитируют "Известия" официального представителя ведомства Ирину Волк.

Ранее стало известно, что капитализация крипторынка превысила 3 трлн долларов. Многие альткоины значительно подорожали. Цена токена CEEK VR выросла на 32 550%. В ноябре криптовалюта достигала максимальной цены в 1,19 доллара, сообщает ФАН.