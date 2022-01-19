Исследование: рентабельность российских компаний показала рекорд за 13 лет Фото: Евгения ГУСЕВА

Аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza рассказали, что рентабельность российских крупных и средних предприятий достигла 6,44 процента по итогам января-сентября 2021 года.

Сообщается, что это рекордно высокий показатель за последние 13 лет, выше он был только перед кризисом 2008 года, сообщает Lenta.ru.

Отмечается, что наибольшую прибыль относительно размера своих активов получил бизнес в Белгородской области (42%), Карелии (32,1%) и Мурманской области (28,1%).

Ранее стало известно, что специалисты Международного валютного фонда (МВФ) не исключают, что российская экономика по итогам 2021 года выйдет на темпы роста вблизи 4,7%. Значение станет максимальными за последние десять лет, рассказывает RT.

Глава правительства Михаил Мишустин накануне дал оценку восстановлению российской экономики от последствий пандемии коронавируса. По его мнению, оно прошло быстрее, чем ожидалось. А говоря об инфляции, которая ускорилась до 8,6% в годовом выражении в первую неделю января, передают "Известия"