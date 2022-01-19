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Политика19 января 2022 11:10

Боррель и Кулеба поговорили по телефону о новых санкциях против России

Глава МИД Украины обсудил с Верховным представителем ЕС по иностранным делам возможность новых санкций против России
Мария ПАВЛОВА
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Министр иностранных дел Украины Кулеба поговорил по телефону с Жозепом Боррелем о новых санкциях в отношении России.

Министр иностранных дел Украины Кулеба поговорил по телефону с Жозепом Боррелем о новых санкциях в отношении России.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Возможность новых санкций в отношении России обсудили по телефону министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Телефонный разговор состоялся в среду 19 января, сообщает пресс-служба украинского МИД.

«Стороны обсудили комплексный пакет сдерживания России, в частности, подготовку жестких санкций ЕС против РФ на случай дальнейшей эскалации», - говорится в сообщении.

Глава украинского МИД сказал Боррелю, что каждая из стран ЕС должна «проявить твердость» в отношении России, а представитель ЕС заверил Кулебу, что «в ЕС господствует четкое понимание: только мощный пакет сдерживания остановит Россию», отметили в пресс-службе украинского внешнеполитического ведомства.

В тот же день Кулеба говорил по телефону о «мерах по противодействию российской агрессии» с главой МИД Австралии, сообщили в министерстве иностранных дел Украины.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что к напряженности вокруг Киева приводят поставки оружия на Украину, а также военные маневры НАТО. Подробности здесь на kp.ru.