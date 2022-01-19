В Госдуме предложили расширить действие "Пушкинской карты" на учебную литературу Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Депутат Государственной Думы Иван Сухарев направил письмо на имя вице-премьера Татьяны Голиковой с предложением расширить действие "Пушкинской карты" на приобретение учебной литературы для граждан, готовящихся к поступлению в вузы или уже учащихся в них и получающих специальность.

"В этой связи прошу вас поручить рассмотреть вопрос о возможности расширить действие проекта "Пушкинская карта" в том числе и на приобретение учебной, научной литературы, научно-технических периодических изданий и т. п", - цитирует текст письма RT.

Парламентарий отметил, что сейчас приобретение специализированной литературы требует значительных средств из семейных бюджетов.

Ранее стало известно, что владельцы "Пушкинской карты" смогут потратить до 2 тысяч рублей на билеты в кино. Льготная программа будет расширена с февраля 2022 года, рассказывает ФАН. С подобной инициативой в начале декабря 2021 года выступил президент России Владимир Путин

Напомним, "Пушкинская карта" - это специальная банковская карта для молодежи от 14 до 22 лет. В 2022 году на такую карту зачисляется по 5 тысяч рублей из государственного бюджета, передают "Известия"