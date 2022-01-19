Twitter оштрафован на 10 млн рублей за отказ удалить твиты с упоминанием ФБК*

Twitter оштрафовали на 10 млн рублей за отказ удалить твиты с упоминанием ФБК* Фото: REUTERS

Компания Twitter оштрафована на 10 млн рублей за отказ удалить твиты с упоминанием Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)*, его основателя Алексея Навального и других участников фонда, а также твита с оценкой стрельбы, которая была устроена в Пермском госуниверситете. Об этом говорится в текстах решения суда о штрафах.

Отмечается, что Роскомнадзором направил уведомления об ограничении доступа к информационным ресурсам, на которых размещен контент, распространяемый «с нарушением закона». «В установленный законом срок - в течение суток с момента получения уведомления - вышеприведенная информация с информационного ресурса Twitter не удалена», - прводит ТАСС заявление суда.

Как заявил заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин, Google, Facebook и Twitter не удалили около 5,5 тысяч материалов с запрещенной информацией. Таким образом, на сегодняшний день на них наложен штраф на общую сумму более 140 млн рублей.

Напомним, в декабре Twitter оштрафовали на 10 млн рублей за неудаление запрещенного в России контента. Тогда общая сумма штрафа, наложенного на компанию, составила 55 млн рублей.

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан экстремистской организацией и иноагентом