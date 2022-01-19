В Минобороны заявили, что все подразделения российских миротворцев ОДКБ вернулись из Казахстана Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Все подразделения российских миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вернулись из Казахстана в Россию. Об этом в среду, 19 января, сообщило Министерство обороны России.

«Все миротворцы, военная техника и вооружение контингента Коллективных миротворческих сил ОДКБ, выполнявшие задачи по охране социально значимых объектов в Республике Казахстан, вернулись домой», - говорится в заявлении военного ведомства.

В министерстве сообщили, что сегодня, 19 января, последние четыре самолета военно-транспортной авиации ВКС России приземлились на подмосковном аэродроме «Чкаловский».

Уточняется, что российские военные самолеты за период с 6 по 19 января совершили 212 рейсов для переброски миротворческого контингента организации в Казахстан и обратно в места дислокации. Более 20 рейсами авиации ВКС РФ было перевезено свыше 2,2 тысячи российских и иностранных граждан в Россию из Казахстана.

Как писал сайт kp.ru, днем ранее, 18 января, сообщалось, что сорок самолетов военно-транспортной авиации ВКС России за сутки доставили российских миротворцев. Отмечалось, что на аэродромах была организована торжественная встреча миротворцев с участием командования Воздушно-десантных войск и Ульяновского соединения ВДВ.

Напомним, 11 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о завершении основной миссии миротворческих сил, отметив, что вывод войск займет не более десяти дней. При этом глава государства подчеркнул, что силы организации помогли наладить обстановку в стране.