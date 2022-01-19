Рябков: ситуация в сфере европейской безопасности стала критической по вине США и НАТО

Сергей Рябков Фото: REUTERS

Ситуация в сфере европейской безопасности подошла к критической отметке, и это вина Соединенных Штатов и НАТО, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на площадке дискуссионного клуба "Валдай" в среду, 19 января 2022 года.

"Действительно, ситуация в области европейской безопасности критическая, - подчеркнул Рябков. - Она стала такой по вине Вашингтона и НАТО, которые среди прочего используют Украину как рычаг давления на Россию".

Замглавы МИД РФ также обратил внимание на тот факт, что Россия до сих пор не получила письменных ответов на свои предложения о гарантиях безопасности.

"Как неоднократно подчеркивалось с российской стороны, вопрос срочный, мы не готовы бесконечно ждать, не готовы погружаться в обычную дипломатическую, бюрократическую кутерьму относительно того, какие форматы оптимальны для этого", - уточил Рябков.

Как ранее писал сайт kp.ru, министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник, 18 января, провели телефонные переговоры по инициативе американской стороны. В ходе диалога Лавров напомнил, что Россия ожидает от США ответов "на бумаге" по поданным ранее предложениям по гарантиям безопасности.

Напомним, ранее Сергей Рябков заявлял, что Соединенным Штатам не следует надеться на компромиссы со стороны Москвы на переговорах в Женеве по гарантиям безопасности в Европе. Идти на уступки стоит Вашингтону, подчеркнул замминистра МИД РФ.