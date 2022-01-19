Токаев назвал прежнее руководство Минобороны Казахстана безынициативным и неуверенным

Токаев рассказал, что сместил министра обороны за безынициативность во время январских беспорядков. Фото: REUTERS

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объяснил, почему сменил министра обороны республики. Сообщение о том, что от этой должности освобожден Мурат Бектанов, появилось в среду 19 января. Новым министром обороны стал Казахстана стал Руслан Жаксылыков, который занимал пост главнокомандующего национальной гвардии.

Комментируя кадровые перестановки, Токаев заявил, что Бектанов во время январских беспорядков не проявил командирских качеств, и именно из-за «неуверенного и безынициативного руководства» Вооруженными силами Казахстан был вынужден просить помощи у миротворцев ОДКБ.

«Имея в своем распоряжении армию, которая показывала хорошие результаты в ходе командно-штабных и военных учений, мы не смогли воспользоваться ее потенциалом в критической ситуации и были вынуждены прибегнуть к помощи извне», - цитирует выступление Токаева пресс-служба казахстанского президента.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что к Вооруженным силам предъявляются особые требования. С учетом геополитической обстановки и актуальных угроз на региональном уровне Токаев потребовал кардинально повысить боеспособность армии.

Ранее сообщалось, что в парламенте Казахстана одобрили отмену пожизненного председательства Назарбаева в Совбезе и Ассамблее народа. Подробности здесь на kp.ru.