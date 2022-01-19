Тюменская область встречает «омикрон» во всеоружии

Заседание прошло под председательством премьер-министра России Михаила Мишустина, который отметил, что рост заболеваемости коронавирусом в стране после появления штамма «Омикрон» не привел к увеличению доли госпитализированных, но нужно быть готовыми к любому варианту развития событий.

В Тюменской области «Служба 122» по поручению губернатора реструктурирована. Организовано 65 рабочих мест для операторов, позволяющих принимать одновременно до 650 вызовов. В регионе развернуто 1600 коек в 13 госпиталях.

«Режим повышенной готовности действует в регионе как минимум до 1 марта, – сообщил Александр Моор. - В зависимости от эпидемиологической ситуации, мы готовы как усиливать, так и ослаблять ограничительные меры. Самое важное – это жизни и здоровье наших земляков».