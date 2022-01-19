Водителя Tesla впервые будут судить в США за смертельное ДТП c участием автопилота Фото: REUTERS

Прокуратура американского штата Калифорния предъявила два обвинения владельцу автомобиля Tesla Model S, оснащенного автопилотом, в связи с аварией с летальным исходом в 2019 году.

Как передает агентство Associated Press (AP), обвиняемый стал первым в США человеком, которому предъявили обвинения в уголовном преступлении за аварию со смертельным исходом с участием водителя, использовавшего в своем присутствии частично автоматизированную систему вождения. Владельца автомобиля обвиняют в двух непредумышленных убийствах.

Уточняется, что в официальных документах применение автопилота не упоминается, но Национальное управление дорожной безопасности США на прошлой неделе подтвердило, что во время ДТП в машине использовался автопилот.

Авария произошла в Гардене, в пригороде Лос-Анджелеса, 29 декабря 2019 года. Автомобиль двигался на высокой скорости, проехав на красный свет, он врезалась в Honda Civic. В результате инцидента погибли два человека, которые находились в Honda. Водитель Tesla Кевин Джордж Азиз Риад свою вину не признал.

Напомним, ранее Tesla отзывала 15 тысяч электромобилей из-за проблем с усилителем руля. Сообщалось, что неисправность могла быть допущена в машинах Model X, поставляемых в США и Канаду.