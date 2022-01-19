Рябков обвинил США и НАТО в необоснованных претензиях к России

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Соединенных Штатов и государств-членов НАТО выдвигают России необоснованные претензии, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«В Вашингтоне, Брюсселе и других натовских столицах встречно продолжают выдвигать ничем не обоснованные претензии, прежде всего в связи с происходящим на Украине и вокруг нее», – сказал дипломат на площадке дискуссионного клуба «Валдай».

Как писал сайт kp.ru, ранее посольство России в США назвало обвинения Вашингтона в подготовке «вторжения» на Украину голословными и бездоказательными.

Напомним, в Белом доме назвали «сроки» предполагаемого «нападения» России на Украину, а в Министерстве обороны США заявили о «группе оперативников, которые готовятся провести операцию под чужим флагом».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя очередные публикации в западных СМИ о якобы готовящейся российской провокации в Донбассе, заявил, что такие сообщения носят голословный характер.