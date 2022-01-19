В Шереметьевском профсоюзе положительно оценили действия бортпроводников в инциденте с Волочковой Фото: Михаил ФРОЛОВ

Президент Шереметьевского профсоюза лётного состава Игорь Дельдюжов заявил, что бортпроводники не провоцировали балерину Анастасию Волочкову на борту самолёта, когда артистку попросили надеть медицинскую маску.

"Проводники выполняют свою работу. Специально никто не провоцирует. Правильно сделали, что вызвали полицию. Проводники действовали корректно, профессионально, молодцы", - пояснил он в беседе с NEWS.ru.

Напомним, балерину могут арестовать на 15 суток после скандала в самолете, который летел в Москву с Мальдив. На артистку составили протоколы по административным статьям "Мелкое хулиганств"» и "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения", передает "Пятый канал".

Ранее стало известно, что Волочкова готовится подать в суд на бортпроводника.

"Это дело принципа моего. Вы знаете, что когда я включаю "Волочкову", то мало никому не покажется. Просто это очень некрасивая ситуация, 70% пассажиров летели без масок, потому что все уже давно забили на ситуацию, понимая, что ни какая маска ни от какого коронавируса не спасет", - цитирует балерину ФАН.