Повторное инфицирование коронавирусом в Британии выросло в 16 раз при "омикроне" Фото: REUTERS

Повторное инфицирование коронавирусной инфекцией в Великобритании после вспышки нового штамма «омикрон» в 16 раз выше, чем в период распространения штамма «дельта» в прошлом году. Соответствующие данные приводит на сайте британский офис национальной статистики в среду, 19 января.

Согласно приведенным данным, в январе текущего года частота повторных случаев заболевания коронавирусом составляла около 20 случаев на 100 тысячу человек. С мая по декабрь прошлого года данный показатель был меньше - порядка 12 случаев на 100 тысячу человек.

«Риск повторного инфицирования коронавирусом в период доминирования «Омикрона» с 20 декабря 2021 года по 9 января 2022 года был в 16 раз выше по сравнению с периодом с 17 мая по 19 декабря 2021 года, когда доминировал штамм «Дельта», - говорится в сообщении статбюро.

Отмечается, что случаи заболеваемости встречались реже среди граждан, которые привились от коронавируса тремя дозами любой вакцины или получили второй компонент Pfizer 15-180 дней назад. Кроме того, реже заболевали жители, вакцинированные любым препаратом от коронавирусной инфекции 15-90 дней назад.

Всего за период пандемии в Великобритании было выявлено более 15 миллионов случаев заболевания коронавирусной инфекции.