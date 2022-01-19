Генпрокуратура подала иск о признании террористическим движения «Колумбайн»*

Верховный суд РФ рассмотрит вопрос о признании движения "Колумбайн"* терротистическим. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Генеральная прокуратура РФ направила в Верховный суд административный иск о признании террористическим движения «Колумбайн»*. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Планируется, что суд рассмотрит этот вопрос 2 февраля 2022 года. Заседание пройдет в закрытом режиме.

«В суд поступил административный иск о признании движения "Колумбайн" террористической организацией. Заседание по этому вопросу пройдет 2 февраля в закрытом режиме», - цитирует агентство сообщение пресс-службы.

В 1999 году в американской школе «Колумбайн» двое учеников убили 13 человек, ранили 23 человека и покончили с собой. В соцсетях в разных странах после этого появились тематические сообщества, а в американских школах начали вешать на стены инструкции о том, как вести себя, если в учебном заведении начнется стрельба.

Роскомнадзор добавил более 750 ссылок по этой теме в реестр запрещенной информации.

Ранее СК РФ сообщил, что установлена связь между волной нападений на школы и тематическими «колумбайн-сообществами» в сети.

Комментарий эксперта-психиатра о причинах нападений на школы читайте здесь на kp.ru.

*запрещенная в РФ организация