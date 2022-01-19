Макрон заявил, что ЕС должен использовать в отношениях с Россией не только санкции Фото: EAST NEWS

Европейский союз должен строить свою политику в отношениях с Россией не только на санкциях, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе выступления в Европарламенте.

«Политики санкций, которая преобладает с 2014 года, здесь недостаточно. У нас должна быть полная повестка переговоров. Поэтому я предлагаю построить новый порядок в области коллективной безопасности и стабильности», – сказал политик.

Как отметил французский лидер, когда-то он вместе с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель пытался заставить власти стран ЕС восстановить диалог с Россией, однако их призывы остались без внимания. Макрон подчеркнул, что Европа зависит от импорта российских энергоносителей, а связи с РФ приносят ЕС «много пользы».

Напомним, ранее президент Франции заявил, что намерен вновь провести телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Как писал сайт kp.ru, во среду, 19 января глава Еврокомиссии Урусула фон дер Ляйен пригрозила России масштабными санкциями в случае ухудшения ситуации на Украине.