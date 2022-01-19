МИД Белоруссии назвал заявления США о российской "агрессии" набором фантазий и страшилок Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз назвал слова США о предполагаемом «нападении» на Украину и якобы размещении ядерных сил России удивительным набором фантазий и страшилок.

«Мы ознакомились с этим странным брифингом. Удивительный набор фантазий и страшилок. Притом сделано совершенно намеренно, даже анонимная форма подачи говорит об этом. Довольно точно, хотя и весьма дипломатично, российские коллеги окрестили такие вещи дезинформацией», - приводит РИА Новости слова дипломата.

Как отметил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики, Вашингтон своими заявлениями нагнетает обстановку, что необходимо американской стороне для оправдания незаконных действий.

Напомним, ранее в Белом доме заявили о том, что «вторжения» России на Украину можно ожидать уже в этом месяце или в феврале текущего года, не предоставив каких-либо доказательств таким словам. В Кремле не раз говорили, что Москва не собирается ни на кого нападать, уточняя, что перемещение войск происходит только на российской территории и является суверенным делом государства.

Позже Госдеп США заявил, что изменение белорусской конституции может привести к размещению ядерных сил России на территории республики. В Совфеде заявили, что Москва и Минск не ведут переговоры о размещении ядерных сил в Белоруссии.