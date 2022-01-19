Умер Гаспар Ульель, звезда фильма «Ганнибал Лектер: Восхождение»

Французский актер Гаспар Ульель Фото: EAST NEWS

Французский актер Гаспар Ульель скончался посл травм, полученных при столкновении на горнолыжном курорте.

«Гаспар Ульель, пострадавший во время катания на лыжах, скончался от полученных травм. Ему было 37 лет», – сообщает телеканал BFMTV.

Актерская карьера Ульеля началась со съемок в фильме «Женщина в белом». После этого снялся во многих французских картинах. Мировую известность ему принес фильм «Ганнибал Лектер: Восхождение», где француз сыграл знаменитого кинозлодея в молодости. Он также известен по ролям в таких фильмах, как «Париж, я люблю тебя», «Сен-Лоран. Стиль – это я», «Белфегор – призрак Лувра», «Долгая помолвка».

Как писал сайт kp.ru, актер был экстренно доставлен в университетскую больницу Гренобля после того, как получил травмы при столкновении на горнолыжном курорте Ла Розьер во Франции.