В ночь на 19 января к Земле приблизился опасный астероид

Километровый астероид пролетел недалеко от Земли в ночь на 19 января. Фото: кадр из видео.

В ночь на 19 января в опасной близости от Земли пролетел астероид. Прохождение небесного тела по небу заснял телескоп Института прикладной математики имени М.В. Келдыша, расположенный в Кастельгранде (Италия). Астероид носит номер 7482 (1994 PC1).

В «Роскосмосе» рассказали, что именно в ночь на 19 января астероид сблизился с Землей на минимальную дистанцию. Это произошло в 00.51 по московскому времени. Расстояние от Земли до потенциально опасного объекта составляло около 2 миллионов километров. Это почти в пять раз больше, чем расстояние от Земли до Луны, уточнили в «Роскосмосе».

Кадры получены в ночь на 19 января во время сближения астероида с Землей на минимальную дистанцию. В 00:51 мск 19 января он прошел на расстоянии около 2 млн км от нас (для понимания: это почти в 5 раз дальше Луны).

Размер астероид 1994 PC1 составляет около километра. Его обнаружили в 1994 году сотрудники обсерватории Сайдинг-Спринг. Астероид облетает вокруг Солнца за 572 суток и считается потенциально опасным, так как его орбита пересекает орбиту Земли.

Изо всех астероидов, приближающихся к Земле в 2022 году, астероид 7482 – самый крупный.

Ранее на kp.ru сообщалось, что в декабре 2021 года к Земле приближался астероид размером с Эйфелеву башню, а в июне – астероид размером с две статуи Свободы.