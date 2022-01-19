Сбер с 20 января отправит на удаленную работу до 70% сотрудников

Сбер с 20 января увеличит число сотрудников, работающих в удаленном формате, до 70%. Об этом 19 января сообщили в пресс-службе компании. Решение перевести большую часть персонала на дистанционный режим работы было принято в связи со стремительно распространяющимся в России новым штаммом коронавируса «омикрон».

- Данная мера позволит минимизировать рост заболеваемости среди сотрудников Сбера и членов их семей, - пояснили в пресс-службе.

Перевод на удалённый формат коснется сотрудников, работающих в офисах банка в Москве. На качестве обслуживания клиентов эта мера не отразится. Отделения Сбера продолжат принимать посетителей в обычном режиме, все услуги будут оказываться в полном объеме. Представители компании уточнили, что региональные подразделения Сбербанка будут принимать решение о режиме работы самостоятельно, с учетом складывающейся у них ситуации с заболеваемостью COVID-19.