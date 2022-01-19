ООН назвала новые штаммы COVID-19 угрозой достигнутому прогрессу по вакцинации

В ООН заявили о необходимости своевременного доступа к вакцинации для всех. Фото: REUTERS

В ООН заявили, что появляющиеся новые штаммы коронавирусной инфекции угрожают свести на нет весь достигнутый мировым сообществом прогресс в области вакцинации. Об этом в среду 19 января заявил председатель76-й сессии Генеральной Ассамблеи всемирной организации Абдулла Шахид.

«Новые варианты будут появляться, некоторые из них могут быть более смертельными или способными обходить действие вакцин. Это угрожает свести на нет весь прогресс, которого мы достигли за прошедшие два года», - сказал Шахид, выступая на первом в 2022 году заседании Ассамблеи.

Также Абдулла Шахид отметил, что избежать появления новый мутаций коронавируса можно лишь путем своевременного предоставления доступа к вакцинации для всех жителей Земли, пишет ТАСС..

Ранее на kp.ru сообщалось, что глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о длинном пути, который предстоит пройти человечеству в борьбе с пандемией, несмотря на то, что люди уже добились экстраординарного прогресса в противодействии новому коронавирусу.