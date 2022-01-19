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Здоровье19 января 2022 17:05

Врач Тяжельников рассказал, когда нужно принимать жаропонижающие при COVID-19

Медик заявил, что при температуре ниже 38 градусов не стоит принимать жаропонижающие
Мария ПАВЛОВА
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Врач Тяжельников рассказал, что при температуре менее 38 градусов не имеет смысла принимать жаропонижающие.

Врач Тяжельников рассказал, что при температуре менее 38 градусов не имеет смысла принимать жаропонижающие.

Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Если при заболевании коронавирусной инфекцией температура тела не поднимаетсяс выше 38 градусов, принимать жаропонижающие не нужно. Об этом заявил главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников в среду 19 января в эфире телеканала «Москва-24».

«Если выявляется температура не выше 38 градусов, то, может быть, и не имеет смысла принимать жаропонижающие», - сказал врач.

Прием жаропонижающих лекарств имеет смысл, если температура у больного поднимается выше 38 градусов.

Тяжельников напомнил также об опасности самолечения, особенно антибиотиками, и необходимости пить воду и проветривать помещение.

Ранее эксперты заявили, что штамм «омикрон» может повести себя в России не так, как в других странах. По словам специалистов, его проявления могут измениться в зависимости от климата и даже от пищевых предпочтений жителей страны. Подробности здесь на kp.ru.