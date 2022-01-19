В России подешевели подсолнечное масло и куриные яйца Фото: Константин ИВШИН

В России упали цены на подсолнечное масло, куриные яйца и мясо кур, следует из данных Федеральной службы государственной статистики.

Как сообщается в материалах на сайте Росстата, с 11 по 14 января подсолнечное масло подешевело на 0,08%, однако с начала 2022 года оно стало дороже на 0,12%. Куриные яйца за этот же период стали дешевле на 1,14%, а с начала года на 1,06%. Цены на охлажденное и мороженое мясо кур с 11 по 14 января упали на 0,42%, с начала года – на 0,52%.

Вместе с тем растут цены на гречку, которая стала дороже на 0,42%, и сахар – 0,46%. Кроме того, с 11 по 14 января на 0,55% увеличились цены на пшеничную муку, ржаной хлеб – на 0,24%, макаронные изделия – на 0,69% и говядину – на 0,25%. С начала года на эти продукты также зафиксирован рост цен.

Белый хлеб подорожал с 11 по 14 января на 0,54%, рис поднялся в цене на 0,27%, капуста и помидоры – на 2,11% и 2,03% соответственно. Также Росстат фиксирует рост цен на свеклу – 1,28% и картофель – 0,34%. В среднем плодоовощные продукты в России подорожали на 0,9%.

С начала этого года больше всего в цене из овощей прибавили помидоры – рост 8,9%. Капуста и огурцы подорожали на 8,24% и 8% соответственно, морковь – на 4,38%, картофель – на 1,98%, лук – 1,72%.

Сайт kp.ru писал, что в 2022 году обещают рост цен на продукты из-за удобрений.