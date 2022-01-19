Теннисист Джокович купил 80% акций компании, разрабатывающей лекарство от коронавируса

Первая ракетка мира Новак Джокович Фото: Instagram Новака Джоковича

Сербский теннисист Новак Джокович приобрел 80% акций датской биотехнологической компании QuantBioRes, разрабатывающей лекарство против коронавирусной инфекции.

Как рассказал агентству Reuters исполнительный директор компании Иван Лонкаревич, первая ракетка мира купила акции еще в июне 2020 года. Сумму инвестиций он раскрывать не стал.

По словам Лонкаречива, сейчас QuantBioRes разрабатывает пептид, который должен защитить клетки человека от заражения коронавирусом. Компания рассчитывает начать клинические испытания препарата летом 2022 в Великобритании. Лонкаревич сообщил, что исследователи QuantBioRes работают над лекарством в Дании, Австралии и Словении.

Напомним, Джокович оказался в центре скандала в Австралии, где он должен был участвовать в Открытом чемпионате этой страны.Теннисист был задержан иммиграционной полицией после того, как его австралийскую визу аннулировали второй раз. 34-летнему спортсмену грозит депортация и на ближайшие три года – запрет въезда в страну.

Ранее сайт «КП – Спорт» рассказывал, что все проблемы Джоковича в Австралии начались из-за того, что серб не привит от коронавируса.