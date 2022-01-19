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В мире19 января 2022 18:57

Прокуратура Берлина ведет расследование о незаконных «коронавирусных выплатах» в отношении главы МИД Германии

Члены партии «Зеленых» могли сами себе выписать бонусы по 1,5 тысячм евро
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок

Фото: REUTERS

Прокуратура Берлина инициировала расследование в отношении сопредседателей партии «Союз-90/Зеленые», в том числе действующего министра иностранных дел Германии Анналены Бербок.

Как пишет журнал Der Spiegel, правоохранители считают, что члены президиума партии могли получить в 2020 году незаконные «коронавирусные выплаты». Вероятно, президиум сам определил их и выплатил самому себе. Сумма выплат – 1,5 тысячи евро на каждого представителя.

Кроме Бербок, фигурантами расследования стали министр экономики Германии Роберт Хабек, директор партии Михаэль Келльнер и казначей политической силы Марк Урбач. В партии подтвердили факт расследования.

Как писал сайт kp.ru, ранее Бербок не раз критиковала Россию. В частности, политик призывала блокировать реализацию проекта газопровода «Северный поток – 2».