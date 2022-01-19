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Здоровье19 января 2022 19:58

Билл Гейтс предупредил о риске новых пандемий страшнее коронавируса

Бизнесмен призвал правительства стран направлять на борьбу с будущими эпидемиями миллиарды долларов
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
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Билл Гейтс предупредил о риске новых пандемий страшнее коронавируса

Билл Гейтс предупредил о риске новых пандемий страшнее коронавируса

Фото: REUTERS

Американский миллиардер Билл Гейтс предупредил об угрозе новых пандемий, которые будут гораздо страшнее, чем глобальная эпидемия коронавирусной инфекции.

Основатель корпорации Microsoft заявил, что, несмотря на высокую заразность штаммов коронавируса «Дельта» и «Омикрон», миру, возможно, придется столкнуться с более опасным вирусом, пишет Financial Times. В связи с этим бизнесмен призвал правительства стран направлять на борьбу с будущими пандемиями миллиарды долларов

По мнению Гейтса, технологические разработки для борьбы с будущими инфекциями могут помочь и при решении существующих проблем в здравоохранении. При он не считает правильным то, что решением проблем неравенства в получении вакцин должны заниматься богатые государства.

Как писал сайт kp.ru, ранее Гейтс заявил, что после волны штамма «Омикрона», накрывшей почти весь мир, пандемия коронавируса может пойти на спад.