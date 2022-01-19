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Общество19 января 2022 20:25

Причина гибели Гаспара Ульеля: в момент столкновения с другим лыжником актер был без шлема

Ранее сообщалось, что причиной гибели Гаспара Ульеля стали травмы, полученные на горнолыжном склоне
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Французский актер Гаспар Ульель умер в результате несчастного случая

Французский актер Гаспар Ульель умер в результате несчастного случая

Фото: EAST NEWS

Вероятнее всего, причиной гибели Гаспара Ульеля стало то, что в момент столкновения с другим лыжником французский актер был без защитного шлема, сообщает агентство France Presse со ссылкой на прокуратуру города Альбервиль, которая ведет расследование обстоятельств смерти 37-летней знаменитости на горнолыжном склоне в департаменте Савойя.

Очевидцы произошедшего рассказали, что когда на место прибыли спасатели, Гаспар Ульель был без сознания, а второй лыжник – невредим. В прокуратуре подтвердили, что на актере не было шлема в момент столкновения, при этом в ведомстве отметили, что даже если бы на нем был шлем, «это не обязательно бы изменило бы ситуацию».

Напомним, как писал сайт kp.ru, звезда фильма «Ганнибал Лектер: Восхождение» Гаспар Ульель скончался в больнице, куда актера доставили с травмами после падения на горнолыжном склоне. Последней его работой стала роль в сериале «Лунный рыцарь», который должен выйти на экраны в этом году.