Белый дом предупредил производителей чипов о возможных ограничениях экспорта в Россию

Администрация Байдена предупредила американских производителей микросхем о возможном ограничении экспорта в Россию из-за ситуации вокруг Украины Фото: REUTERS

Белый дом призвал американских производителей микросхем быть готовыми к тому, что президентская администрация Джо Байдена может ввести масштабные экспортные ограничения в отношении России в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные неназванные источники.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее агентство AP со ссылкой на анонимных американских чиновников из числа официальных лиц сообщило, что Вашингтон намерен в случае «нападения» России на Украину внести нашу страну в перечень государств, в отношении которых действуют жесткие экспортные ограничения.

На сегодняшний день такое эмбарго распространяется на четыре страны – Кубу, Иран, Северную Корею и Сирию. Эксперты считают, что «в дополнение к прямым санкциям» против Москвы в случае «вторжения» на Украину могут быть введены ограничения на товары, экспортируемые в Россию из США, а также, возможно, на иностранные товары, произведенные «под юрисдикцией» Соединенных Штатов.

Между тем, в Москве неоднократно говорили, что никто не собирается «нападать» на соседей, российские войска дислоцированы на территории своей страны и никому не угрожают. Однако, как сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Соединенные Штаты уже и сами поверили в информационный вброс о мнимом «вторжении».

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