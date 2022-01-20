Американский сенатор призвал власти США к агрессивным мерам против России из-за ситуации с Украиной

Сенатор-республиканец Роджер Уикер Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский сенатор-республиканец от штата Миссисипи Роджер Уикер призвал власти США и партнеров Вашингтона по НАТО к агрессивным мерам против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

Об этом он заявил, когда рассказывал журналистам о своей поездке в Незалежную вместе с группой коллег-сенаторов. При этом Роджер Уикер выразил уверенность в том, что и весь Североатлантический альянс, и «наши друзья в НАТО, и двухпартийное большинство готовы оказать содействие» Киеву в противодействии вымышленной «агрессии» с российской стороны.

По словам республиканца, у него сложилось впечатление, будто власти России «ностальгируют по империи зла» и рассчитывают ее воссоздать.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев ожидает от США и ЕС введения нового пакета санкций против Москвы, который должен способствовать «сдерживанию агрессии РФ».

Между тем, в Москве неоднократно говорили, что никто не собирается «нападать» на соседей, российские войска дислоцированы на территории своей страны и никому не угрожают. Однако, как сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Соединенные Штаты уже и сами поверили в информационный вброс о мнимом «вторжении».

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