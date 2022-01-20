Псаки заявила, что США будут считать «новым вторжением» любое пересечение российскими ВС границы с Украиной

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Любое пересечение российскими войсками украинской границы США будут считать «новым вторжением» России на Украину, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Если какие-либо военные силы России пересекут украинскую границу, это будет новым вторжением, и на это будет дан быстрый, жесткий и единый ответ со стороны Соединенных Штатов и их союзников», - сказала она.

При этом, по словам Джен Псаки, у Москвы есть «масштабная стратегия агрессии, кроме военных действий», в том числе «кибератаки и тактика использования нерегулярных вооруженных формирований».

Пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что Байден в ходе нынешнего брифинга подтвердил, «что на такие акты российской агрессии будет дан решительный, зеркальный и единый ответ».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Псаки назвала сроки предполагаемого «вторжения» России на Украину. 14 января она заявила, что «нападение» можно ожидать уже в этом месяце или в феврале. Доказательств своим словам официальный представитель президентской администрации США не привела.

После этого российское посольство в Вашингтоне выступило с заявлением о том, что постоянно звучащие из Соединенных Штатов обвинения в адрес России по поводу подготовки некоего предлога для «вторжения» на Украину голословны и бездоказательны, а подобные утверждения – очередное подтверждение непрекращающегося информационного давления на Москву.