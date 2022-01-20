Депутат Бундестага призвал Запад сосредоточиться на диалоге с Россией, а не на угрозах

Депутат Бундестага от правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ральф Штегнер Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Бундестага от правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ральф Штегнер призвал Запад сосредоточиться на диалоге с Россией, а не на угрозах. По его словам, сейчас «нет смысла соревноваться в санкционных требованиях».

«Я выступаю за словесное разоружение и за поддержку дипломатических усилий. Сейчас настало время для переговоров на высоком уровне, а не для череды советов или требований ввести санкции», - сказал немецкий парламентарий в беседе с ТАСС.

Ральф Штегнер также отметил, что для того, «чтобы найти решение конфликта, приемлемое для всех сторон», нужно «понимать собеседников». При этом, как отметил депутат Бундестага, совершенно необязательно вставать на их сторону.

«Сейчас нужны деэскалация и сдержанность. И я выступаю за сдержанность в риторике, которая исходит от немецкой стороны», - добавил он.

По мнению Штегнера, «Россия могла бы немедленно разрядить ситуацию, к примеру сократив на 20% численность войск на границе с Украиной, и обеспечить таким образом отправную точку для новых переговоров».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее новый канцлер Германии Олаф Шольц призвал Россию оценить выгоду от сотрудничества с Западом и признать, что «сила в правде, а не наоборот». По его словам, в случае «российской агрессии» Берлин намерен «отстаивать территориальную целостность Украины», и в Москве знают об этом. Он также предложил российской стороне «осознать, что выгоды от сотрудничества перевешивают цену дальнейшей конфронтации».