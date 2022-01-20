Верховный суд США отклонил просьбу Трампа не раскрывать данные по делу о штурме Капитолия

Дональд Трамп пытается предотвратить публикацию архивных документов по делу о штурме Капитолия Фото: REUTERS

В среду, 19 января, Верховный суд США отклонил просьбу бывшего президента страны Дональда Трампа не разглашать данные по делу о штурме Капитолия в начале января прошлого года, передает агентство Reuters.

По информации издания, это значит, что содержание архивных документов может быть раскрыто для широкой общественности, несмотря на то, что судебные разбирательства по делу о захвате конгресса сторонниками экс-главы Белого дома все еще продолжаются в нескольких судах, и Трамп пытается предотвратить их огласку.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 6 января 2021 года члены сената и палаты представителей конгресса США собрались в Капитолии, чтобы утвердить итоги президентских выборов, на которых победил Джо Байден. Но в здание ворвались сторонники Дональда Трампа, которые сорвали голосование и устроили столкновения с полицией. Предполагается, что к этому их подстрекал в своих соцсетях сам Трамп.

Тогда в результате беспорядков погибли пять человек, в том числе женщина-ветеран ВВС США Эшли Бэббитт, в которую выстрелил «защитник» Капитолия. Еще трое умерли по разным причинам «медицинского характера». Позже четверо полицейских в разное время покончили с собой. .

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