Axios: Зеленский заявил сенаторам из США, что санкции «после вторжения» России не имеют смысла

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил побывавшим в Киеве сенаторам из США, что санкции против России нужно вводить немедленно, «после вторжения» никакие рестрикции уже не будут иметь смысла. Об этом со ссылкой на источник из окружения лидера Незалежной сообщает портал Axios.

По словам собеседника издания, Зеленский «очень четко сказал» американским визитерам, что «санкции в отношении «Северного потока – 2» должны быть введены сейчас», а «любые условные меры против «Северного потока – 2» и другие санкции не помогут».

Кроме того, как утверждает неназванный источник Axios, по мнению Зеленского, меры на случай дальнейшей эскалации «в лучшем случае нейтральны, а в худшем фактически подстегивают» Москву.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее лидер Незалежной призвал украинцев не поддаваться панике из-за слухов о возможном «вторжении» России. Он заявил, что «вторжение началось еще в 2014 году», а риски войны с тех пор не стали больше, вырос ажиотаж вокруг них. Зеленский заверил соотечественников в том, что Киев, хоть и не хочет войны, готов к ней.

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