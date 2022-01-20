Что произошло в ночь на 20 января

«КП» – о последних новостях на утро 20 января 2022 года Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден заявил, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины Россию ожидают санкции, которых ранее наша страна «никогда не видела». По его словам, если Москва «совершит этот шаг», будут введены такие строгие ограничения, что это станет для России «катастрофой». Он добавил, что в случае «вторжения» Россия столкнется с «жесткими экономическими последствиями». В частности, по его словам, российские банки «не смогут осуществлять операции с долларами». Байден также заявил, что считает возможной новую личную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки позже объяснила, что США будут считать «новым вторжением» России на Украину любое пересечение российскими войсками украинской границы, после чего Москва Россия получит «быстрый, жесткий и единый ответ» со стороны Соединенных Штатов и их союзников.

Новый канцлер Германии Олаф Шольц призвал Россию оценить выгоду от сотрудничества с Западом и признать, что «сила в правде». По его словам, в случае «российской агрессии» Берлин намерен «отстаивать территориальную целостность Украины», и в Москве знают об этом.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев не поддаваться панике из-за слухов о возможном «вторжении» России. Он заявил, что «вторжение началось еще в 2014 году», а риски войны с тех пор не стали больше, вырос ажиотаж вокруг них. Зеленский заверил соотечественников в том, что Киев, хоть и не хочет войны, готов к ней.

К слову, его предшественник Петр Порошенко накануне после оглашения решения суда, в результате которого он не потерял ни деньги, ни свободу, призвал «прихлопнуть Зеленского крышкой рояля». Экс-президента Украины, не упустившего шанс снова унизить нынешнего главу государства, поддержали и американцы, и европейцы – плохой сигнал для Зеленского, считает обозреватель «КП» Александр Гришин.

В России могут ввести обязательную маркировку кошек, собак и других домашних животных, поправки к соответствующему законопроекту планируется внести к рассмотрению Госдумой во втором чтении, а в первом чтении депутаты обсудят документ уже 26 января. Об этом со ссылкой на Минсельхоз рассказал первый зампред думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Новый штамм коронавируса «омикрон» особенно опасен для маленьких детей от двух до пяти лет, специалисты впервые стали отмечать у малышей явления бронхиолита, требующие госпитализации. Об этом рассказал журналистам замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Кстати, эксперты предупреждают, что «омикрон» может повести себя в России не так, как в других странах. Специалисты считают, что на распространение и течение заболевания могут влиять климат и наше питание.

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