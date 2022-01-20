Вирусолог Тимаков заявил, что сокращение срока карантина не коснется заболевших коронавирусом

После контакта с инфицированными россияне смогут быстрее выйти с карантина Фото: Олег ЗОЛОТО

Срок карантина уменьшен с двух недель до семи дней только для тех, кто контактировал с инфицированным коронавирусом, рассказал ТАСС врач-вирусолог Евгений Тимаков.

"Потому что штамм "омикрон" имеет короткий инкубационный период, который не превышает семь дней, - уточнил Тимаков. - То есть после контакта с заболевшим члены семьи находятся на карантине не 14 дней, а семь".

Для заболевших же срок карантина не изменится – они будут находиться в изоляции до выздоровления.

Тимаков уточнил, что решение связано с тем, что у наиболее распространенных штаммов коронавируса – "дельты" и "омикрона" – период инкубации составляет не больше недели. Это поможет людям быстрее возвращаться к работе после контакта с носителем инфекции.

Как ранее писал сайт kp.ru, сроки карантина по коронавирусной инфекции в России сокращают до семи дней. Такое заявление во вторник, 18 января, сделала вице-премьер Татьяна Голикова.