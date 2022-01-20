Россиян не планируют штрафовать за превышение средней скорости

Штрафы за превышение установленной средней скорости пока вводить не планируют Фото: Иван ВИСЛОВ

МВД России пока не намерено возвращаться к практике вынесения штрафов за превышение средней скорости, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на информацию ведомства.

В структуре уточнили, что сперва необходимо убрать "правовые пробелы" в законодательстве. В частности, одной из проблем в полиции назвали называет трудности с установлением места совершения правонарушения.

Кроме того, нужно решить вопрос с определением территориальной подсудности при рассмотрении жалоб на вынесенные постановления.

Напомним, ранее появилась информация, что новый штраф могут ввести за превышение установленной средней скорости движения. Представители ассоциации производителей и операторов систем распознавания и видеофиксации "Око" рассказали, что системы контроля средней скорости уже сертифицированы и прошли проверку, а привлечение к административной ответственности за установленные ими нарушения правомерно по статье 12.9 российского Кодекса об административных правонарушениях.

Как ранее писал сайт kp.ru, в России с 10 января 2022 года вступил в силу закон о введении уголовного наказания за регулярное нарушение правил дорожного движения (ПДД). Соответствующий документ был обнародован на официальном портале правовой информации.

Как говорится в законе, нарушителю будет грозить до трех лет тюремного заключения и штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей за превышение скорости более чем на 60 километров в час или многократный выезд на встречную полосу. Оказавшиеся за рулем лишенные права на управление транспортным средством лица могут получить до двух лет колонии.