Немецкий политолог Рар заявил, что Бербок в Москве переобулась в отношении «Северного потока-2»

Немецкий политолог заявил, что глава МИД ФРГ "переобулась" в Москве. Фото: REUTERS

Немецкий политолог Александр Рар прокомментировал визит главы МИД Германии Анналены Бербок в Москву. Интервью с Раром публикует Украина.ру.

Политолог заявил, что Бербок «успешно переобулась» в отношении «Северного потока-2» во время визита в Москву и перестала выступать только как лидер «Партии зеленых», у которой весьма критическое отношение к России. По мнению Рара, Анналена Бербок начала действовать как представитель конструктивной немецкой дипломатии.

«Она не заявила, что «Северного потока-2» не будет, наоборот, она повернулась на 180 градусов, она «переобулась», - сказал Александр Рар.

Политолог отметил, что Бербок начала использовать аргументы, которые до этого использовали только позитивно настроенные в отношении России немецкие политики.

«Она использовала аргументы, которые до этого использовали только друзья России в Германии, что нужно вести «зеленый диалог» с Россией совместно с внедрением зеленой технологии. Нужно вести совместную борьбу с загрязнением окружающей среды», - сказал Рар.

Политолог заявил, что если России и Германии удастся снова создать нужное взаимное доверие, это приведет к разрядке в отношениях между Россией и Европой в целом.

Анналена Бербок встретилась в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 18 января. Подробности читайте здесь на kp.ru.