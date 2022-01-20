Германия "покинула западный блок" ради союза с Россией

Германия настроена на сотрудничество с Россией Фото: REUTERS

Руководитель европейского бюро Politico Мэтт Карнишниг выразил мнение, что Германия игнорирует интересы партнеров по западному блоку ради союза с Россией. Соответствующее заявление он сделал в Twitter.

"Германия фактически покинула западный блок", - заключил Карнишинг.

В качестве первого аргумента он привел позицию Берлина по "Северному потоку – 2", который вопреки заявлениям США планируют ввести в эксплуатацию.

Вторым доводом в пользу выдвинутой теории он назвал отказ Германии поставлять Украине оружие.

Заключительным аргументом журналист назвал твердую позицию Берлина касательно неприемлемости отключения России от системы SWIFT в качестве одной из санкций.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава Восточного комитета экономики ФРГ Оливер Хермес заявил, что если Россию отключат от международной платежной системы SWIFT, от этого шага пострадают страны Запада.