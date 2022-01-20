В Алма-Ате полиция нашла тайные захоронения участников беспорядков

В Алма-Ате нашли тайные захоронения участников январских беспорядков, неизвестные похищали тела из морга. Фото: REUTERS

В Алма-Ате полиция нашла тайные захоронения погибших во время январских беспорядков людей. По заявлению официальных органов, в них похоронены боевики, участвовавшие в беспорядках. Полиция Алма-Аты подтвердила обнаружение захоронений. Об этом сообщает Telegram-канал «Алматинская трагедия».

«Да, подтверждаю информацию. Тайные захоронения производились для того, чтобы затруднить идентификацию участников беспорядков», - заявила представитель департамента полиции города Алма-Аты Салтанат Азирбек.

На канале «Алматинская трагедия» публикуется официальная информация о январских беспорядках, сообщает РИА Новости.

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