Школьников эвакуировали из-за сообщений о минировании в Челябинске, Магадане и Всеволжске

Сообщения о минировании школ 20 января 2022 года зафиксированы в нескольких городах России Фото: Александр ГЛУЗ

По России прокатилась новая волна сообщений о минировании в образовательных учреждениях. Так, в четверг, 20 января 2022 года, по этой причине эвакуировали школьников в Челябинске, Магадане и Всеволжске.

Как сообщает "КП-Челябинск", в несколько учебных заведений областного центра поступили сообщения на электронную почту о заложенных взрывных устройствах. Предполагается, что они были сделаны с американского IP-адреса. Чтобы не подвергать опасности жизни учеников, занятия отменили.

По информации "КП-Хабаровск", письмо о минировании всех магаданских школ пришло на электронную почту управления образования города. Для обеспечения безопасности власти приняли решение о тотальной эвакуации тысяч учеников и педагогов.

Как пишет "КП-Санкт-Петербург", не обошли сообщения о минировании и Всеволожск. Известно об эвакуации минимум двух школ. Учеников сначала вывели на улицу, а потом и вовсе решили отпустить по домам.

Здания и территорию учебных учреждений осматривают сотрудники спецслужб.