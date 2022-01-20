Тюменская область переносит введение системы QR-кодов на 1 февраля

На второй неделе 2022 года заболеваемость COVID-19 в Тюменской области выросла на 46% по сравнению с первой неделей, сообщил губернатор Александр Моор, анализируя эпидемиологическую ситуацию. Но помимо количества вновь заболевших, очень важно, сколько коек занято в инфекционных моногоспиталях. На 3 января 2022 года этот показатель составлял 1 тысячу 204, утром 19 января – 1 тысячу 192.

Несмотря на рост заболеваемости, количество занятых коек практически не меняется, а это говорит о том, что в целом болезнь протекает в более легкой форме, отметил глава региона. Он напомнил, что на пике заболеваемости осенью 2021 года количество занятых коек превышало 3 200.

«Учитывая текущую нагрузку на систему здравоохранения, полагаю, что у нас есть все основания перенести введение QR-кодов в нашем регионе с 20 января на 1 февраля. Считаю, что даже в этих непростых условиях наша экономика должна работать», – сообщил Александр Моор.

Глава региона рекомендовал всем предприятиям и организациям перевести на дистанционный режим работы максимально возможное количество сотрудников. Александр Моор призвал пожилых тюменцев, в том числе переболевших и вакцинированных, ограничить контакты, свести к минимуму поездки в городском транспорте и посещение общественных мест.

Губернатор напомнил землякам о необходимости вакцинации и ревакцинации от COVID-19.