Захарова заявила о растущей роли ОДКБ в структуре безопасности в регионе

Мария Захарова Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Роль ОДКБ как ключевой структуры безопасности в регионе будет возрастать, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики. Трансляция мероприятия ведется на официальной странице внешнеполитического ведомства в социальной сети "ВКонтакте".

"ОДКБ, на самом деле, все более укрепляется в качестве ключевой структуры обеспечения безопасности, стабильности в регионе своей ответственности, - аргументировала Захарова. - Очевидно, что в условиях сохраняющейся глобальной нестабильности, разрастания региональных конфликтов, роль и востребованность усилий ОДКБ будет возрастать"

ОДКБ - Организация Договора о коллективной безопасности. В нее входят шесть стран: Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия, Казахстан и Таджикистан. Задачей ОДКБ является "защита территориально-экономического пространства стран участниц договора совместными усилиями армий".

Как ранее писал сайт kp.ru, некоторые страны проявляют интерес к возможному присоединению к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу, 14 января, на пресс-конференции, приуроченной итогам года.