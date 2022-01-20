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Политика20 января 2022 9:19

Захарова заявила о растущей роли ОДКБ в структуре безопасности в регионе

Востребованность усилий ОДКБ будет возрастать
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Мария Захарова

Мария Захарова

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Роль ОДКБ как ключевой структуры безопасности в регионе будет возрастать, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики. Трансляция мероприятия ведется на официальной странице внешнеполитического ведомства в социальной сети "ВКонтакте".

"ОДКБ, на самом деле, все более укрепляется в качестве ключевой структуры обеспечения безопасности, стабильности в регионе своей ответственности, - аргументировала Захарова. - Очевидно, что в условиях сохраняющейся глобальной нестабильности, разрастания региональных конфликтов, роль и востребованность усилий ОДКБ будет возрастать"

ОДКБ - Организация Договора о коллективной безопасности. В нее входят шесть стран: Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия, Казахстан и Таджикистан. Задачей ОДКБ является "защита территориально-экономического пространства стран участниц договора совместными усилиями армий".

Как ранее писал сайт kp.ru, некоторые страны проявляют интерес к возможному присоединению к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу, 14 января, на пресс-конференции, приуроченной итогам года.