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Общество20 января 2022 9:23

Полет россиянки Анны Кикиной на Crew Dragon состоится в августе 2022 года

Кикина уже утверждена в состав экипажа корабля "Союз МС-22"
Наталья СМИРНОВА
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Ранее в NASA говорили, что старт корабля запланирован на осень 2022 год

Ранее в NASA говорили, что старт корабля запланирован на осень 2022 год

Фото: REUTERS

В "Роскосмосе" сообщили, что полет американского корабля Crew Dragon состоится в августе 2022 года. В экипаж, который отправится на корабле в космос, может войти россиянка Анна Кикина.

Кикина уже утверждена в состав экипажа корабля "Союз МС-22". Если российская и американская стороны подпишут соглашение, она войдет в экипаж Crew Dragon, а ее место в экипаже "Союза" займет астронавт NASA Франциско Рубио. Об этом сообщается на сайте "Роскосмоса".

Полеты пройдут по обсуждаемому соглашению о перекрестных полетах между США и Россией.

Как ранее писал сайт kp.ru, в NASA сообщали, что программа перекрестных полетов к Международной космической станции (МКС), в рамках которой российские космонавты полетят к станции на американских кораблях Сrew Dragon компании SpaceX, а американские астронавты – на российских «Союзах», может стартовать осенью следующего года.