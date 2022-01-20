Академик РАН Покровский рассказал о таблетке, которая будет защищать от ВИЧ полгода Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Академик РАН, руководитель Научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский сообщил о создании таблетки, которая будет защищать от ВИЧ полгода.

"Опубликованы также сведения о разработке таблетированных препаратов, однократный прием которых будет обеспечивать до 6 месяцев защиты от заражения ВИЧ. То есть близится эра, когда одна таблетка будет полгода защищать от ВИЧ", - пояснил он в беседе с изданием "Газета.ru"

Отмечается, что таблетку также можно будет принять после подозрительного контакта.

Накануне стало известно,что управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США одобрило к применению препарат Apretude, инъекции которого могут помочь в профилактике ВИЧ-инфекции. Профилактический курс могут пройти совершеннолетние и подростки, чей вес более 35 килограмм ,рассказывает Life.ru

В Новосибирске также создан синтетический вирус, способный блокировать зараженные ВИЧ клетки.В ближайшее время планируется провести испытания вируса на животных, передают "Известия"