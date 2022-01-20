Песков отказался комментировать обращения депутатов по ДНР и ЛНР до голосования в Госдуме

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отказался комментировать проект обращения депутатов по ДНР и ЛНР. Накануне его внесли в Госдуму представители КПРФ, заявив о необходимости признания республик.

Как отметил Песков, он не может что-то говорить по этому вопросу до голосования в Госдуме.

"Если я правильно понимаю, все-таки в Думе должно состояться голосование. Есть определенная процедура, и до того, как она будет завершена, что-то говорить не считаю возможным", - заявил Песков журналистам в четверг, 20 января.

Как ранее писал сайт kp.ru, в «документальной базе» нижней палаты парламента 19 января появился новый документ, внесённый фракцией КПРФ. Группа депутатов-коммунистов, являющиеся авторами этого проекта, представляющего собой обращение к Путину, считают, что было бы «обоснованным и морально оправданным» для России признать ДНР и ЛНР. Это защитило бы жителей самопровозглашенных республик от того, что в КПРФ назвали «геноцидом».