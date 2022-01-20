Песков позитивно оценил готовность США обсуждать неразмещение вооружений на Украине

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сигналы из Вашингтона о готовности обсуждать тему неразмещения вооружений на Украине - это позитивный сигнал. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 20 января.

"Действительно, сигнализируют определенную готовность обсуждать некоторые вопросы, связанные с этой ситуацией, со стороны Вашингтона и НАТО, что, наверное, относится к позитивной стороне", - уточнил пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, Россия требует от Соединенных Штатов "железобетонных гарантий" того, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков после переговоров о гарантиях безопасности в Европе.

Как ранее писал сайт kp.ru, Соединенные Штаты готовы обсудить с Россией вопрос о неразмещении американских наступательных вооружений на Украине. Об этом заявил на брифинге представитель администрации США.