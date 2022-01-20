Исследование: 56% россиян хотя бы раз в жизни обращались к услугам коучей или бизнес-тренеров Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Аналитика Platforma провели опрос среди 1213 респондентов в возрасте от 18 лет и выяснили, что около 56% россиян хотя бы раз в жизни обращался к услугам коучей или бизнес-тренеров.

Отмечается, что лишь 21% из тех, кто обращался к коучам, всегда проверяют наличие диплома перед занятием, 39% иногда спрашивают о нем, еще 30% участников опроса доверяют коучам и ни разу не просили показать сертификат, рассказывает "Газета.ru"

Специалисты добавили, что чаще всего россияне обращаются к услугам тренеров для увеличения дохода (37%), продвижения по карьерной лестнице (24%), поиска work-life баланса (16%), проработки проблем (15%) и создания семьи (13%).

Ранее депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров попросил генпрокурора России Юрия Чайку проверить коуч-центры и самих коучей, сравнив их с целителями, которые с помощью "магической воды" забирали деньги у россиян в 1990-е, передает телеканал "360"

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