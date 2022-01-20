Против замглавы Минтранса Токарева возбуждено уголовное дело о мошенничестве

Заместитель министра транспорта России Владимир Токарев Фото: пресс-служба Министерства транспорта России

Против заместителя главы Минтранса Владимира Токарева было возбуждено уголовное дело. Его подозревают в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ - мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, следственные действия в отношении Токарева продолжаются.

"В отношении Владимира Токарева возбуждено уголовное дело. По месту его жительства были проведены обыски. С ним продолжаются следственные действия", - сообщил собеседник издания.

Отмечается, что мера пресечения для Токарева пока не избрана, это произойдет в ближайшее время.

Как ранее писал сайт kp.ru, заместитель министра транспорта России Владимир Токарев был задержан в среду, 19 января. Как рассказал источник в силовых органах, его допросили по уголовному делу о коррупции.