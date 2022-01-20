Общественная палата России предложила ввести новые меры поддержки семей с детьми

В список попали льготы на оплату няни, ипотека под 0%, бесплатная выдача жилья Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России предложили расширить меры поддержи семей с детьми. В частности - субсидировать половину аренды жилья, снизить ставки по ипотеке, выплачивать ежемесячное пособие на каждого ребенка до 18 лет и предоставить сертификаты на услуги няни для малышей до трех лет.

Такие предложения были сформированы в Общественной палате и в ближайшее время их направят на рассмотрение вице-премьеру правительства России Татьяне Голиковой.

Предложения были сформированы на основе всероссийского опроса родителей, проведенного ОП при поддержке ВЦИОМ. В исследовании приняли участие 10 тысяч человек из все регионов страны.

Введение пособия для детей до 18 лет поддерживают 89% родителей.

На Сахалине региональные власти выплачивают по 2,5 тысячи рублей и за время действия в регионе подобной меры поддержки показатель рождаемости увеличился.

- Несмотря на то что в регионе действует много других программ поддержки семей, именно эту меру родители признали одной из самых востребованных, — рассказала «Известиям» заместитель председателя комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Юлия Зимова.

Отвечая на вопрос, какая сумма была бы оптимальной, 37% признают, что даже 2500 рублей – это существенная поддержка.

Кто-то называет цифру в 10 тысяч рублей, а кто-то в 5 тысяч рублей.

Еще одна мера поддержки – это снижение процентов по ипотеке. Например, многодетным предлагается выдавать жилищные займы под 0% годовых. За этот пункт голосовали 60% пап и мам.

Еще одна инициатива касается бесплатного предоставления в собственность жилья семьям, в которых воспитываются более пяти детей. Эту меру поддержали 42% респондентов.

В ОП предлагают разрешать работающим мамам перераспределять декретные выплаты. Даже если женщина провела в отпуске по уходу за ребенком не 1,5 года, а 9 месяцев, перечислять ей полную сумму.

- Очень важная история с ежемесячным пособием в размере прожиточного минимума (МРОТ) на няню для родителей детей до трех лет, — подчеркнула Юлия Зимова.

Это пособие можно реализовать сертификатами.

В списке возможных льгот также отражены скидки на обучение детей, семейные билеты на самолет, освобождение от налога на единственное имущество, доплаты к пенсии многодетным родителям.

В пресс-службе Министерства труда и социальной защиты отметили, что в России на сегодняшний день действует много различных мер социальной поддержки семей. Самая популярная – это материнский капитал.

- Маткапитал выплачивается с 2007 года при рождении второго ребенка. А с 2020 года он стал доступен при рождении первенца. За 15 лет сертификаты получили почти 12 млн семей, - рассказали в ведомстве.

Ранее в России единую систему скидок на оплату ЖКХ для многодетных семей. В настоящий момент по всей стране для многодетных семей действует скидка на оплату коммунальных услуг 30%, а региональные власти могут повышать эту скидку на свое усмотрение. В итоге цифры могут разниться. Чтобы этого не было, в Госдуме предлагают установить единые показатели для всех субъектов страны, сообщает телеканал "360".

А вот в Москве городские власти разрешили бесплатный проезд в общественном транспорте, в том числе пригородных электричках, обоим родителям, которые воспитывают трех и более детей, передает ОТР.