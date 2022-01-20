Госдума единогласно приняла закон об индексации пенсий на 8,6%

Норма будет иметь обратную силу и заработает с 1 января 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственная дума приняла в окончательном чтении поправку об индексации пенсий в России на 8,6% с 1 января 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента.

"Важно, что норма будет иметь обратную силу и заработает с 1 января 2022 года, - уточнил спикер Госдумы Вячеслав Володин. - Необходимые средства в бюджете есть".

В прошлом году средний размер страховой пенсии по старости составил 17 481 рубль, а после индексации в этом году он увеличится до 18 984 рублей.

Напомним, ранее в бюджете была заложена другая индексация - на 5,9%. Однако в начале января пришли точные данные об инфляции за прошлый год - цены в стране выросли на 8,39%. Поэтому и было принято решение увеличить пенсии дополнительно, с "запасом".

Как ранее писал сайт kp.ru, в Минфине уточнили общую сумму: на дополнительную индексацию пенсий (повышение с 5,9% до 8,6%) в 2022 году потребуется 172 млрд рублей. Всего на повышений пенсий уйдет около 550 млрд рублей.