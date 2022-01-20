В марте за Северным полярным кругом пройдут крупнейшие учения 28 стран НАТО

Войска НАТО проведут учения за Северным полярным кругом. Фото: REUTERS

В марте 2022 года НАТО предполагает провести крупнейшие учения за Северным полярным кругом. Об этом сообщается в Twitter представительства США в альянсе.

Сообщается, что в учениях за полярным кругом, которые носят название Cold Response – 2022, примут участие 28 стран. В них будут задействованы 35 тысяч военных. В том числе будет задействован американский авианосец «Гарри Трумэн».

Основным плацдармом для проведения учений станет Норвегия. Различные этапы учений пройдут в Норвежском море, в северной и центральной части этой страны.

Ранее на kp.ru сообщалось, что в Белоруссию прибыли российские военные для участия в проверке сил реагирования Союзного государства. В программе учений, в частности, отработка совместного пресечения и отражения внешней агрессии.

В Госдепе США совместные российско-белорусские учения назвали «опасной демонстрацией силы».